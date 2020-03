POL-ST: Emsdetten, versuchter Einbruch

Polizei Steinfurt

Unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Donnerstag (26.03.2020) in ein Firmengebäude an der Eisenbahnstraße einbrechen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend 19.20 Uhr und der darauffolgenden Nacht um 03.00 Uhr. Möglicherweise sind Zeugen auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden. Die Einbrecher hatten im Bereich der Anlieferung zunächst eine Tür aufgehebelt. Schließlich lösten sie einen lauten Alarm aus und flüchteten, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

