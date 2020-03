Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch Vereinsgebäude

Metelen (ots)

Aus dem Vereinsheim an der Straße "Am Stadion" sind zahlreiche Kisten mit Getränken gestohlen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die unbekannten Täter müssen sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr und Mittwochmorgen (25.03.2020) auf dem Gelände aufgehalten haben. An dem Vereinshaus beschädigten sie zwei Lampen und schlugen dann eine Fensterscheibe ein. Da die Diebe mehr als 10 Kisten entwendeten, ist davon auszugehen, dass sie mit einem Fahrzeug vorgefahren sind. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

