Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Diebe in Fahrzeugen

Mettingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (25.03.2020) an der Straße "Zum Kippkesberg" verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich Diebe in vier Fahrzeugen aufgehalten. Die Beamten haben die Vorfälle vor Ort aufgenommen. Zu ermitteln ist unter anderem, wie die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind. Zur Beute gehören unter anderem ein Portmonee und ein Sonnenbrille. Die Polizei bittet jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, Telefon 05451/591-4315. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr und 07.30 Uhr.

