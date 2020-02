Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Überholen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend (09.02.2020) sind auf der Bundesstraße 295 zwei Frauen im Alter von 31 und 32 Jahren leicht verletzt worden. Gegen 23.10 Uhr war ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Bundesstraße 295 in Richtung Weilimdorf unterwegs. Offenbar versuchte der 22-Jährige unmittelbar nach dem Feuerbacher Tunnel einen 19 Jahre alten Mercedes-Fahrer verbotswidrig von rechts zu überholen. Hierfür nutzte der 22-Jährige eine Einfädelspur zur Bundesstraße. Der Versuch misslang, woraufhin sich der Fahrer zunächst wieder hinter den 19-Jährigen einordnete. Kurze Zeit später überholte der Mann den 19-Jährigen, diesmal von links, erneut. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW einer 32 Jahre alten Frau. Offenbar gelang es der 32-Jährigen durch eine Ausweichbewegung Schlimmeres zu verhindern. Sie und ihre 31 Jahre alte Mitfahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro, auch der Mercedes des 19-Jährigen wurde bei dem Überholmanöver beschädigt. Polizeibeamte beschlagnahmten noch an der Unfallstelle den Führerschein des 22-Jährigen. Zeugen, insbesondere andere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

