Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sommerrain (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat offenbar am frühen Samstagabend (08.02.2020) versucht in ein Wohnhaus am Gladiolenweg einzubrechen. Eine Zeugin bemerkte gegen 18.25 Uhr einen Mann, der sich mutmaßlich an einer Terrassentüre eines Einfamilienhauses zu schaffen machte. Als der Unbekannte die Zeugin bemerkte, ergriff er die Flucht in Richtung der Straße In den Ringelgärten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

