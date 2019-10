Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Drogerie-Markt

Vettweiß (ots)

Am frühen Samstagmorgen drangen Unbekannte in einen Drogeriemarkt an der Gereonstraße in Vettweiß ein. Dabei wurde gegen 02:30 Uhr die verglaste Haupteingangstür eingeschlagen und die Alarmanlage ausgelöst. Mit einer größeren Menge Parfümartikel konnten die bislang Unbekannten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Die Filiale ist videoüberwacht, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden und ihre Hinweise mitzuteilen.

