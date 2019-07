Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kraftstoff von Baustelle entwendet

Einbruch in benachbartes Jugendzentrum

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag (22. Juli 2019), 7.00 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Pfalzdorfer Straße auf das Gelände einer Baustelle ein. Hier wird ein Discounter errichtet. Die Täter zapften aus zwei Radladern und einem Minibagger Dieselkraftstoff ab. Sie brachen an zwei Fahrzeugen den Tankdeckel auf. An einem der Radlader stachen die Täter ein Loch in den Tank. Außerdem brachen die Täter einen Baucontainer auf.

Im selben Zeitraum brachen unbekannte Täter in ein Jugendzentrum ein, welches sich neben der Baustelle befindet. Sie hebelten einen Seiteneingang auf. Im Gebäude hebelten die Täter eine weitere Tür auf und entwendeten einen Beamer.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

