Polizei Düren

POL-DN: Pkw ausgebrannt

Linnich (ots)

Am 19.10.2019 um 00:05 Uhr meldete ein Zeuge einen Lichtschein in der Feldgemarkung zwischen Linnich-Gereonsweiler und Linnich-Ederen. Durch die eintreffende Feuerwehr und Polizei konnte dann auf einem Feldweg ein PKW (SUV) angetroffen werden, der in Vollbrand stand. Nach den Löscharbeiten wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug keine Kennzeichen montiert waren. Augenscheinlich war die Fahrzeugidentifikationsnummer entfernt worden. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Fahrzeuges wurden durch die Polizei aufgenommen. Wer Angaben zur Inbrandsetzung oder zu Personen in Tatnähe machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

