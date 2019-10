Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Auto

Düren (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mädchen von einem Auto erfasst wurde, kam es Donnerstagabend auf der Valencienner Straße.

Kurz vor halb neun wollte die Zwölfjährige mit drei weiteren Kindern die Straße aus Richtung des Stadtparks überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Langerwehe die Valencienner Straße in Richtung Monschauer Straße. Nach Angaben einer dahinter fahrenden Zeugin fuhr der Mann die erlaubten 50 km/h. In Höhe des Stadtparks sei plötzlich jemand über die Straße gelaufen. Dabei handelte es sich um das Mädchen, das durch den Zusammenstoß stürzte und verletzt wurde. Die Dürenerin hatte ihren Freunden folgen wollen und dabei das von rechts kommende Auto falsch eingeschätzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Ein rechtsseitig geparkter Pkw wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem Mann aus Langerwehe Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Ihm wurde auf der Polizeiwache Düren eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt

