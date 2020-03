Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Schmedehausen, Verkehrsunfall

Greven (ots)

An der Kreuzung Schmedehausener Straße/Postdamm/Am Horstkamp hat sich am Mittwochmorgen (25.03.2020) ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 06.20 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin aus Ladbergen in Richtung Greven unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links abbiegen wollte, musste sie zunächst anhalten, um entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. In dem Moment fuhr ein 26-jähriger Grevener mit seinem PKW auf den Wagen der Ladbergenerin auf. Diese erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Gesamtsachschäden belaufen sich auf etwa 8.000 Euro.

