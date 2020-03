Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde, Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und Flucht

Voerde (ots)

Am 15.03.2020 gegen 01:25 Uhr kam es im Kreisverkehr Steinstraße in Voerde zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Voerde befuhr mit seinem PKW und vier weiteren Insassen von der Steinstraße in den Kreisverkehr ein. Von der Dinslakener Straße aus fuhr ein 37-jähriger Mann aus Voerde mit seinem PKW in den Kreisverkehr. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 18-jährigen Autofahrers und fuhr in die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des flüchtenden PKW merken. Der geflüchtete Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall wurden 3 Personen leicht verletzt.

