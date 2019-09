Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Versuchter Fahrzeugaufbruch - Unbekannter flüchtet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Montag kurz nach 2 Uhr nahm eine Anwohnerin der Konrad-Adenauer-Straße einen bislang unbekannten Mann wahr, der versucht hatte, sich durch Aufhebeln der Wagentüre Zugang zu einem geparkten Mercedes zu verschaffen. Weshalb der Unbekannte von seinem Vorhaben letztlich abließ, ist nicht bekannt. An dem Auto entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Eine sofort nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Laut der Anwohnerin handelte es sich um eine männliche, große, schlanke Person mit dunkler Kleidung. Sonstige Zeugen, die auf den Vorfall in der Konrad-Adenauer-Straße aufmerksam wurden oder Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, zu melden.

