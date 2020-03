Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - schwer verletzte Person nach Rauchentwicklung

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020, kam es gegen 16:45 Uhr in Neukirchen-Vluyn in einer Wohnung an der Lindenstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr. Eine 87-jährige Frau wurde mit einer lebensbedrohlichen Rauchgasvergiftung mit einem Rettungshubschrauber einem Duisburger Krankenhaus zugeführt. Wie bisherige Ermittlungen ergaben, hatte die Frau vermutlich durch eigenes Verschulden Kunstoff in Brand gesetzt. Sachschaden entstand jedoch nicht. Um in die Wohnung zu gelangen, musste die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Die Wohnung wurde beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

