Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Raub auf Bäckereifiliale

Wesel (ots)

Am Freitag, 13.03.2020 kam es gegen 17:40 Uhr in Wesel auf der Raiffeisenstraße zu einem Raubdelikt auf eine Bäckereifiliale. Ein männlicher maskierter Täter bedrohte eine 55-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Da die Geschädigte jedoch geistesgegenwärtig die Kasse schloss, entfernte sich der Täter ohne Beute. Im Rahmen der anschließenden Fahndung unter Beteiligung eines Hubschraubers der Polizei konnte der Täter, der sich auf der Flucht seiner Schuhe und seiner Jacke entledigt hatte und sich in einem Gebüsch versteckte, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 14-jährigen Jugendlichen aus Rheinberg. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell