Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Alpen (ots)

Am Samstag, 14.03.2020, gegen 07:03 Uhr, kam es in Alpen auf der Xantener Straße zu einem Verkehrsunfal mit zwei Verletzten. Ein 66-jähriger Mann aus Rheinberg befuhr mit seinem Pkw die Xantener Straße aus Fahrtrichtung Drüpt kommend in Fahrtrichtung Rheinberg. Aus Unachtsamkeit fuhr er in den Gegenverkehr und streifte dabei einen entgegenkommenden Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Duisburg. Der entgegenkommende Pkw kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und kam an der dortigen Hecke zum Stillstand. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und wurden vorsorglich nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt.

