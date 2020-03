Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Brand gemeldet

Neuenkirchen (ots)

Eine Anwohnerin am Pastorskamp hat am frühen Freitagmorgen (27.03.2020), gegen 05.50 Uhr, in einer Nachbarwohnung einen Rauchmelder gehört. Sofort begab sie sich sofort dorthin und informierte die Nachbarn, indem sie sie herausklingelte. Die Wohnung war bereits verraucht. Die beiden Bewohner brachten sich in Sicherheit. Da sie mit Rauch in Kontakt gekommen waren, besteht der Verdacht auf Rauchgasintoxikationen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Sachschadenshöhe sind nicht möglich, insbesondere die Kosten für eine Reinigung dürften erheblich sein.

