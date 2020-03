Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kraftfahrzeugdelikte, 27-Jähriger festgenommen

Rheine (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei in der Nacht zum Donnerstag (26.03.2020) eine verdächtige Beobachtung gemeldet. Um kurz vor zwei Uhr waren ihm zwei dunkle Gestalten aufgefallen, die im Bereich Humboldtstraße/Osnabrücker Straße mit Taschenlampen in die geparkten Autos leuchteten. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten dort wenig später zwei Männer ausmachen. Beide flüchteten sofort, ein 27-jähriger Mann aus Rheine konnte festgehalten und kontrolliert werden. Bei ihm wurde typisches Aufbruchswerkzeug und ein Fahrzeugschein für einen PKW gefunden. Wie sich wenig später herausstellte, stammte der Schein aus einem Wagen, der an der Parkstraße stand. Der Innenraum des Autos war durchwühlt worden. Der Halter konnte angeben, dass neben dem Fahrzeugschein noch etwas Kleingeld fehlte. Für die Polizei schlossen sich umfangreche Ermittlungen an, bis hin zur Durchsuchung der Wohnung des polizeilich nicht unbekannten Mannes. Dieser zeigte sich wenig kooperativ und machte weder zu den Straftaten noch zu seinem Mittäter irgendwelche Angaben. In der Wohnung des Mannes wurden mehr als zehn weitere Fahrzeugscheine, verschiedene Mobilfunktelefone sowie mobile Navigationsgeräte gefunden und sichergestellt. Die aufgefundenen Beweismittel konnten vorliegenden Strafanzeigen, viele aus der jüngsten Vergangenheit, zu 17 Diebstählen aus PKW und einem am 20. März verübten Einbruchsdiebstahl in die Büroräume eines Sozialdienstes an der Windthorststraße zugeordnet werden. Dort war auch ein PKW gestohlen worden, der am Folgetag im Märchenviertel von der Polizei sichergestellt worden ist. Hinzu kommt ein Einbruch in eine Garage mit dem anschließenden Versuch, daraus den Wagen zu entwenden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der 27-Jährige ist am Donnerstagnachmittag (26.03.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ Untersuchungshaft gegen den Mann aus Rheine.

