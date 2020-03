Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Sachbeschädigung/Feuer

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (28.03.2020) an der Bültstraße ein Fahrrad beschädigt. An dem Damenfahrrad zündeten sie die Gepäckträgertaschen des in Höhe Hausnummer 1 abgestellten Rades an. Das Fahrrad und die Gepäckträgertaschen wurden dabei beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr und Samstagmorgen, 08.30 Uhr. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell