Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, zwei Brände

Rheine (ots)

An der Steinfurter Straße in Dutum hat es am späten Samstagabend (28.03.2020), gegen 23.00 Uhr, gebrannt. Durch einen lauten Knall wurden Zeugen aufmerksam. Sofort schauten sie nach der Ursache und sahen unter einem Carport brennende Mülltonnen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Müllbehältnisse wurden vollkommen beschädigt, auch die Holzkonstruktion des Carports ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es sind noch keine Angaben zur Brandursache möglich. An der Nadigstraße hat es am Samstagmorgen, gegen 08.50 Uhr, gebrannt. Aus unbekannter Ursache fing ein Carport mit angrenzendem Holzschuppen Feuer. Die Flammen schlugen auf eine Nachbargarage über. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell