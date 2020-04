POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom Freitag 03.04. - Samstag 04.04.2020

Polizeiinspektion Goslar

In der Nacht vom 02.04 zum 03.04.20 ist es in der Talstraße in Seesen zwischen Lebensgefährten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Demnach hat der Lebensgefährte seine Partnerin geschubst und kurzfristig gewürgt. Des Weiteren wurde im Rahmen der Streitigkeit ein Smartphone und ein Flachbildschirm beschädigt. Der Verursacher wurde aus der Wohnung verwiesen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 03.04.2020 ist es gegen 14:00 Uhr in der Feldmark in Herrhausen zu einer unbefugten Ingebrauchnahme eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges gekommen. Der 42jährige Beschuldigte hat die Gelegenheit genutzt sich auf einen Trecker zu setzen, diesen zu starten und auf einen Feldweg zu bewegen. Der Landwirt, welcher sich in der Nähe befand, konnte den Beschuldigten schließlich stoppen. Dieser flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte. Hier konnte er durch einen weiteren Zeugen in der Hauptstraße gestoppt werden bis die Polizei eintraf. Bei der Personalienfeststellung wurde deutlicher Alkoholgeruch beim Beschuldigten festgestellt. Des Weiteren konnte der Beschuldigte keinen Führerschein vorweisen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 03.04.2020 gegen 17:30 Uhr wurde durch einen Zeugen das seit Monaten entlaufende Harzer Höhenvieh aus dem Bereich Lautenthal erneut in Seesen gesichtet. Das Tier wurde im Kurpark auf einer Grünfläche entdeckt. Noch vor dem Erscheinen der Polizei und dem Tierhalter verschwand es jedoch wieder im Wald. Eine weitere Absuche durch den Tierhalter war erfolglos.

Am 04.04.2020 um 10:30 Uhr wurde vor der Kirche in Seesen in einem zur Zeit leer stehendem Wohnhaus durch einen aufmerksamen Bürger ein eingeschlossener Vogel festgestellt. Der Vogel (vermutl. ein junger Falke) sei immer wieder gegen eine Fensterscheibe geflogen und schien erschöpft. Durch die Polizei wurde die Stadt Seesen und die Feuerwehr informiert, welche das Tier schließlich mit Hilfe einer Drehleiter aus seiner misslichen Lage befreite.

Am 04.04.2020 gegen 12:00 Uhr wird durch einen Kleingärtner in der Gartenstraße der Verlust zweier Fahrräder, sowie mehrerer Gasflaschen gemeldet. Der zur Zeit unbekannte Täter habe diese Gegenstände in der Tatzeit vom 17.03.-04.04.2020 aus dem Kleingarten entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Damenfahrrad, ein Mountainbike, sowie drei 5 kg Gasflaschen.

Am 04.04.2020 gegen 14:00 Uhr wird durch einen Zeugen eine Grillparty in der Gartenstraße gemeldet. Durch die Funkstreife können sechs Personen im Alter von 20-23 Jahren festgestellt werden, wobei fünf Personen in der Gartenstraße nicht wohnhaft sind. Nach der Personalienfeststellung erhielten die fünf Personen einen Platzverweis. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bzgl. Verstoß der RVO zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde eingeleitet.

Am 04.04.2020 kam es gegen 17:35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Eheleuten in der Bismarckstraße. Nach Angaben der Beteiligten habe man sich gegenseitig geschlagen und getreten. Der 52 jährige Ehemann wurde aus der Wohnung verwiesen und in einer städtischen Wohnung untergebracht. Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

