In einem Acker endete die Fahrt einer 42-Jährigen am Donnerstag in Ulm.

Nach Erkenntnissen der Polizei war die Frau gegen 18.30 Uhr mit einem BMW von Unterkirchberg in Richtung Wiblingen unterwegs. Sie sei Zeugen wegen ihrer Fahrweise aufgefallen. Zuerst sei sie beinahe in den Gegenverkehr geraten. Danach habe sie einen Leitpfosten umgefahren und die Fahrt in einem Acker fortgesetzt. Zurück auf der Straße sei sie über einen Kreisverkehr und über ein Schild gefahren. Danach noch über einen Radweg und eine Böschung hinab, bevor die Fahrt in einem Acker endete. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der Fahrerin keine alkoholische Beeinflussung fest. Die Frau dürfte eine Unterzuckerung bekommen haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei aus Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 Hinweise entgegen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, sollen sich bitte melden. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der BMW wurde abgeschleppt.

