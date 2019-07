Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

--

Sigmaringen

Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli vermutlich auf das Münzgeld eines in der Hohenzollernstraße auf dem Parkplatz des Krankenhauses aufgestellten Parkscheinautomaten abgesehen. Der Aufbruchsversuch mit einem schmalen unbekannten Hebelwerkzeug scheiterte, es entstand jedoch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Ein unbekannter Täter schlug am Dienstag gegen 03.15 Uhr in der Museumstraße mit einem Schachtdeckel die Scheibe eines Juweliergeschäfts ein und entwendete aus der Schaufensterauslage Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Das Diebesgut steckte er in eine mitgeführte weiße Sporttasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Fußgängerzone / Hauptstraße. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, informierte die Polizei und beschrieb den Täter wie folgt: männliche Person, schwarz bekleidet, Handschuhe, weiße Sporttasche. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, zu informieren.

Mengen

Sachbeschädigung

Unbekannte randalierten über das vergangene Wochenende auf dem Gelände des Bouleclubs Ennetach im Eschleweg. Mehrere Holzsitzbänke wurden umgeworfen und eine Vielzahl von Markierungsschildern aus ihrer Verankerung gerissen, wodurch an der Einrichtung Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel. 07572 5071, zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam am Samstag gegen 14.00 Uhr in der Schobergasse 1 von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen am Straßenrand befindlichen Deko-Blumenkübel aus Holz, Stein und Ton. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu wenden.

