POL-DU: Hochfeld: Messer an den Hals gehalten und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (25. Januar, gegen 14:30 Uhr) hat ein Unbekannter die Mitarbeiterin einer Kleidersammlung an der Sankt-Johann-Straße ausgeraubt. Der mutmaßliche Täter hat sich offenbar ins Gebäude geschlichen, als die Tür offenstand. Dann soll er der 66 Jahre alten Frau ein Messer an den Hals gehalten und Bargeld aus ihrer Westentasche genommen haben. Die 66-Jährige wurde nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter der Rufnummer 0203/2800 entgegen. (cd)

