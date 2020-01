Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Taxifahrt nicht bezahlt - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Am Samstagmittag (25. Januar, gegen 11:30 Uhr) hat sich ein 41 Jahre alter Duisburger von einem Taxi von Neuss nach Duisburg bringen lassen. Er soll die Fahrt nicht bezahlt haben. Der 60-jährige Taxifahrer rief die Polizei. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest. Im Januar gab es in Duisburg sechs vergleichbare Fälle. In mindestens einem gilt der 41-Jährige ebenfalls als tatverdächtig. Weil Wiederholungsgefahr besteht, hat ein Richter am Sonntag (26. Januar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges erlassen. (cd)

