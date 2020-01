Polizei Duisburg

POL-DU: Weihnachtswunschbaum im Polizeipräsidium bringt 2.400 Euro für Immersatt

Duisburg (ots)

In diesem Jahr sind bei der Spendenaktion "Weihnachtswunschbaum" 2.400 Euro zusammen gekommen. Das sind 500 Euro mehr als im letzten Jahr. Von dem Geld können die Immersatt-Mitarbeiter 4.800 Frühstückspakete für Kinder finanzieren.

In der Vorweihnachtszeit wurden fleißig "Wunschbaum-Aktien" gekauft. Nicht nur Polizisten haben zugegriffen: Auch Passanten sind spontan ins Polizeipräsidium gekommen, als sie den Wunschbaum im Foyer stehen sahen. Insgesamt sind dabei 2.400 Euro zusammen gekommen. Geld, welches jetzt zum Beispiel in die Frühstückspakete der Immersatt-Kinder fließt. "Aber nicht nur", sagt Immersatt-Vorstandsmitglied Manfred Stüdemann bei der Spendenübergabe im Büro von Polizeipräsidentin Elke Bartels. Der Verein plane für 2020 auch Kooperationen zum Beispiel mit dem Lehmbruck-Museum oder den Duisburger Philharmonikern. "So können wir den Kindern auch klassische Musik näher bringen", sagt Stüdemann und lacht. Er nimmt den Scheck zusammen mit Jemima, Tanja, Jaden und Alois entgegen. "Könnt Ihr denn schon lesen, was hier drauf steht?" fragt die Polizeipräsidentin. "Polizei Duisburg" liest Jaden konzentriert und bedankt sich. Das große Highlight erwartet Jaden und die anderen Kinder aber erst draußen vor dem Präsidium. Polizeisprecher Jonas Tepe zeigt den Kindern nach der offiziellen Spendenübergabe seine Schutzweste und einen Streifenwagen. Der Verein Immersatt unterstützt mit Spendengeldern Kinder, die aus den verschiedensten Gründen benachteiligt sind. Zum Beispiel werden Duisburger Schulen mit Frühstückspaketen beliefert, damit benachteiligte Kinder mit einem gesunden Frühstück in den Tag starten können. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell