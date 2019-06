Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisiert geparktes Auto touchiert - Heiligenhaus - 1906127

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend des 23.06.2019, gegen 19:20 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen 39-jährigen VW-Fahrer, der auf dem Basildonplatz in Heiligenhaus mit seinem Beetle augenscheinlich in eine Parklücke fahren wollte. Dabei touchierte der 39-Jährige einen geparkten VW Golf am vorderen Stoßfänger. Anschließend rangierte der Beetle-Fahrer erneut mit seinem Pkw und touchierte den Golf ein weiteres Mal. Beim dritten Versuch gelang es dem 39-Jährigen in die Parklücke zu fahren, wobei er allerdings den Motor abwürgte. Der Mann verließ anschließend sein Fahrzeug und lief zunächst mit schwankendem Gang in Richtung Innenstadt. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten konnten den Beetle-Fahrer in Nähe der Unfallörtlichkeit antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann lallte und in seiner Koordination offensichtlich eingeschränkt war. Die Polizisten führten einen Alkoholtest bei dem 39-Jährigen durch. Das Ergebnis: 0,6 Promille. Es wurde die Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell