Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall fordert 15.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Gesamtschaden von 15.000 Euro sind nach einem Unfall am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der A 6/zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn zu beklagen. Verursacht hatte den Unfall ein 27-jähriger Ford-Fahrer, der vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen Skoda aufgefahren war, der in der Folge auf einen weiteren Opel Astra stieß. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten. Der Ford wie auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der 27-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

