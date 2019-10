Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Fachgeschäft für Baby- und Kinderartikel - Täter erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen kurz nach 4 Uhr wurde in ein Fachgeschäft für Baby- und Kinderartikel in der Freiburger Straße eingebrochen. Ein Busfahrer hatte den akustischen Alarmgeber wahrgenommen und die Polizei verständigt. Am Tatort wurde festgestellt, dass im Bereich des Notausgangs, Richtung BAB 5, eine Scheibe eingeschlagen worden war. Das Firmengebäude wurde zunächst umstellt und anschließend durch einen Polizeihundeführer durchsucht, der Täter war allerdings nicht mehr im Objekt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der oder die Einbrecher mehrere Schränke in den Büroräumen aufgehebelt und daraus Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet hatten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

