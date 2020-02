Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte drohen Hotelmitarbeiter und erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Donnerstagmorgen (20.02., 04.25 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Raub in einem Hotel an der Kökerstraße informiert.

Ein bislang unbekannter vermummter Mann betrat gegen 04.15 Uhr den Eingangsbereich des Hotels und sprach unter Vorhalt einer Axt den Mitarbeiter des Hotels an. Er forderte Geld. Anschließend betrat ein zweiter unbekannter Mann das Hotel. Gemeinsam durchsuchten sie den Tresen und flüchteten anschließend mit einer geringen Menge Bargeld.

Der erste Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 25 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und eine kräftige Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Mütze und einen schwarzen Schal vor dem Gesicht.

Angaben zu dem zweiten Tatverdächtigen konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer hat verdächtige Personen und Fahrzeuge rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell