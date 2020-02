POL-GT: Genau mein Fall! - Polizei NRW Die Polizei Gütersloh wirbt für Nachwuchs

Polizei Gütersloh

Kreis Gütersloh (JP) - Für das Bewerbungsverfahren (eine Onlinebewerbung ist ganzjährig möglich) des Einstellungsjahres 2021 lädt die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde Gütersloh zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet am Donnerstag (27.02.) um 18.00 Uhr in der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück, Hauptstraße 196, 33378 Rheda-Wiedenbrück, statt. Themen werden die Bereiche Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Polizei des Landes NRW sein. Außerdem sollen die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des Polizeiberufes und der Ablauf der Ausbildung (dreijähriges Bachelor-Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW) aufgezeigt werden. Abiturientinnen und Abiturienten sowie Absolventinnen und Absolventen der vollen Fachhochschulreife, die sich für einen spannenden, verantwortungsvollen, krisensicheren Beruf interessieren und das 37. Lebensjahr zum Einstellungstermin (1. September) noch nicht vollendet haben, können sich für die Veranstaltung unter der Telefonnummer 05241 869-22 77 oder per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de bis Donnerstag, 27.02.2020 um 09.00 Uhr anmelden. Unter bestimmten Bedingungen reicht auch eine abgeschlossene Berufsausbildung plus dreijähriger Tätigkeit in dem erlernten Beruf als Einstellungsvoraussetzung aus. Über die verschiedenen Möglichkeiten können sie sich bei der Veranstaltung am Donnerstag informieren. Das Land NRW beabsichtigt für das Einstellungsjahr 2021 bis zu 2500 Bewerber und Bewerberinnen einzustellen. Studiengebühren werden nicht erhoben. Ein Gehalt sorgt für eine finanziell abgesicherte Studienzeit. Von den angehenden Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren werden Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, sicheres Auftreten, situationsangepasstes Verhalten und hohe Kommunikationsfähigkeit erwartet.

