POL-GT: Erster Polizeihauptkommissar Burkhard Reers in den Ruhestand verabschiedet

Gütersloh (MS) - Die Kreispolizeibehörde Gütersloh verabschiedete am Montag (17.02.) den Ersten Polizeihauptkommissar (EPHK) Burkhard Reers in den Ruhestand. Landrat Sven-Georg Adenauer überreichte dem Pensionär die Ruhestandsurkunde.

Der gebürtige Gütersloher war über 44 Jahre im Polizeidienst. Sein 40-jähriges Dienstjubiläum feierte er am 01.10.2015. Nach seiner Ausbildung und zwei Jahren im Wachdienst im Polizeipräsidium Köln kam EPHK Reers von April 1980 bis November 1985 zurück in die Kreispolizeibehörde Gütersloh. In dieser Zeit absolvierte EPHK Reers auch seine Ausbildung in den gehobenen Dienst.

Nach eineinhalb Jahren im Wachdienst im Polizeipräsidium Gelsenkirchen (Nov. 1985 - Feb. 1987) kam er schließlich endgültig in seine Heimat zurück. Sein Weg führte ihn von verschiedenen leitenden Positionen im Wachdienst und als Einsatztrainer an die Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock, wieder in leitende Position. Am 03.01.2005 übernahm er die Leitung des Führungs- und Lagedienstes und damit auch die Verantwortung über alle Notrufe, die bei der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Gütersloh bearbeitet wurden.

Jetzt hat Burkhard Reers seine Telefonnummer gewechselt und ist nicht mehr unter dem Polizeiruf 110 erreichbar. Nach so vielen Dienstjahren fällt nicht nur dem Pensionär selbst der Abschied schwer. Auch die Kolleginnen und Kollegen werden Burkhard Reers sehr vermissen und gaben ihm ihre guten Wünsche mit auf den Weg.

Burkhard Reers´ Ehefrau Reinhild Reers, die als Regierungsbeschäftigte in der Führungsstelle Verkehr der KPB Gütersloh tätig ist, und sein Sohn Patrick begleiteten den Ersten Polizeihauptkommissar zu dem feierlichen Anlass seiner Pensionierung.

Neben Landrat Sven-Georg Adenauer, gratulierten auch der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl sowie weitere Führungskräfte und Weggefährten der Kreispolizeibehörde Gütersloh.

