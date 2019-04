Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt endet am Betonklotz

Einbeck (ots)

Dassel -vo. Landesstraße 580, Montag, 08. April 2019, 07.05 Uhr. Ein 35-jähriger auswärtiger Fahrzeugführer eines Daimler Benz befuhr die Landesstraße 580 von Mackensen her kommend in Richtung Dassel. Kurz hinter Mackensen kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Straße ab, fuhr dann ca. 80 Meter auf dem unbefestigten Seitenstreifen bevor der Pkw an einem betonierten Übergang zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt, weiter entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von ca. 13.000,- Euro.

