Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 06.04.2020

Goslar (ots)

Gemeinschädliche Sachbeschädigung / Seesen - Stadt

Bislang unbekannter Täter zerstört in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Glaselement samt Fensterbank im Frontbereich der katholischen Kirche - Maria Königin - in der Zimmerstraße in Seesen. Ermittlungen wurden aufgenommen.

