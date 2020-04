POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 06.04.2020.

Polizeiinspektion Goslar

Jagdhütte wiederholt Ziel von unbekannten Tätern.

Goslar. Innerhalb des Zeitraums Mittwoch, 01.04.20, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 05.04.20, 16.30 Uhr, wurde eine am Rammelsberg, Stadtforst Goslar/Revier Hahnenberg/Gelmketal, befindliche Jagdhütte insgesamt dreimal Ziel von bislang unbekannten Tätern. Dabei drangen sie in zwei Fällen jeweils gewaltsam sowohl in die Hütte als auch die Nebengelasse ein und entwendeten u.a. einen großen Stromgenator, zwei kleine Stromgenatoren und eine Kettensäge, in einem Fall blieb es beim Versuch. Bei den Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

