Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: 2. Folgemeldung zur Pressemitteilung "Aktuell Suchmaßnahmen im Reichswald" vom 27.03.2020, 15:07 Uhr

Kleve (ots)

Am vergangenen Freitag (27. März 2020) hatte die Polizei Kleve Suchmaßnahmen im Reichswald eingeleitet, um einen unklaren Sachverhalt aufzuhellen. Drei Hinweisgeber, die in der Nacht zu Freitag gemeinsam in einem Opel Corsa durch das Waldstück fuhren, hatten eine verdächtige Situation beobachtet und die Polizei informiert. Derzeit ist anzunehmen, dass die drei aus den Niederlanden stammenden Männer eine bislang unbekannte vierte Person dabei gesehen haben, wie diese ein größeres Tier zerlegt hat. Die drei ließen daraufhin den Opel Corsa stehen und flüchteten zu Fuß. Da die drei der Polizei gegenüber den Sachverhalt jedoch unterschiedlich wiedergaben, wurde der Reichswald durchsucht. So sollten Hinweise auf das tatsächliche Ereignis gewonnen werden. Es kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber, Kräfte der Hundertschaft und der Reiterstaffel zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen führten jedoch zu keinem Ergebnis. Nach wie vor wird daher nach dem Opel Corsa ohne Zulassung gefahndet (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4558615). Er wurde offenbar entwendet, nachdem die drei Männer diesen verlassen hatten. (cs)

