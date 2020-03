Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kapellen- Verkehrsunfall/ 22-jähriger Motorradfahrer stürzt

Kapellen (ots)

Am Samstag (28. März 2020) gegen 14.45 Uhr kam ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Straße Zitterhuck in einer Linkskurve zu Fall und verletzte sich schwer. Der 22-Jährige fuhr mit seiner Yamaha YZF-R3 die kurvenreiche Straße Zitterhuck in Richtung Kapellen, als er sich in der einer Kurve zu weit nach links lehnt und stürzt. Im angrenzenden Grünstreifen kommt er zum Stillstand und musste mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Für eine sichere Motorradsaison rät die Polizei:

-Zu Beginn der Saison wollen vor allem Fahranfänger schnell mit ihren Maschinen auf die Straße. Trotzdem gilt: langsam wieder an das Zweirad herantasten und ein Gefühl für die Maschine bekommen. Kurvenfahrten, Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver lassen sich immer mal wieder bei einem Fahrsicherheitstraining testen.

-Und auch Autofahrer müssen sich nun daran gewöhnen, dass wieder mehr Motorräder auf den Straßen unterwegs sind. Für alle gilt: Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücknahme sind im Straßenverkehr unverzichtbar!

-Ohne eine technische Durchsicht sollte die Maschine nicht auf die Straße! Prüfen Sie unbedingt auch Luftdruck und Profil der Reifen, Ölstand und Bremsflüssigkeit! Wenn dann noch die Batterie geladen ist und die Beleuchtung einwandfrei funktioniert, ist das Motorrad fahrbereit! (as)

