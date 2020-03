Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - 2 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Kerken (ots)

Am Samstag, 28.03.20, gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Sevelener Straße / Hufweg. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Geldern befuhr mit seinem Pkw den Hufweg in Richtung Sevelener Straße. Beim Queren der Straße übersah er einen vorfahrtberechtigten PKW, der von einer 22-jährigen Fahrzeugführerin aus Issum gelenkt wurde. Diese befuhr zum Unfallzeitpunkt die Sevelener Straße in Fahrtrichtung Kerken. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die Issumerin leicht und der 64-Jährige schwer verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

