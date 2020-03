Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Bienen - Transporter kollidiert mit Grundstücksmauer

zwei Personen verletzt

Rees-Bienen (ots)

Am Sonntag (29.03.2020) kam es gegen 06:30 Uhr auf der Emmericher Landstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei PKW-Insassen schwer verletzt wurden. Eine 37-jährige Duisburgerin war aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Ford Transit nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Grundstücksmauer kollidiert. Die 37-Jährige und ihr 38-jähriger Beifahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen im Kopfbereich und wurden zur Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Am PKW wie auch an der Grundstücksmauer entstand schwerer Sachschaden. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 37-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte und es sich bei dem Unfall vermutlich um eine Folge des Drogenkonsums handelte.

Die Duisburgerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (cp)

