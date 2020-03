POL-KLE: Sevelen- Geldregen an der Duisburger Straße/ Ehrliche Finder sammeln hohe Geldsumme ein

Kreispolizeibehörde Kleve

Am Donnerstag (19. März 2020) gegen 18 Uhr machte ein 63-jähriger Issumer an der Duisburger Straße in Höhe der Einmündung Haffmannsdyck eine kuriose Feststellung. Auf dem dortigen Grünstreifen und auf einem angrenzenden Feld lagen und flogen diverse Geldscheine herum. Zusammen mit einem Bekannten - einem 59-jährigen Mann ebenfalls aus Issum - sammelte er das Geld ein und übergab es der Polizei. Am Abend desselben Tages meldete sich noch ein 20-jähriger Issumer bei der Wache Geldern und teilte mit, dass er eine größere Summe Bargeld verloren habe. Er habe es schon gesucht und sei dabei von dem 59-Jährigen angesprochen worden, dass sich das Geld bei der Polizei Geldern befände. Der 20-Jährige konnte den Beamten eine Bescheinigung vorlegen mit der er beweisen konnte, dass es sich um sein Geld handelt. Der junge Mann gab an, dass er die Scheine verloren habe, als er mit seinem Auto losfuhr: Er hatte die Tasche mit dem Geld auf dem Dach des Fahrzeugs liegengelassen. Nahezu die gesamte verloren geglaubte Summe konnte die Polizei ihm überreichen. Manchmal hat man einfach Glück im Unglück! Danke an die ehrlichen Finder. (as)

