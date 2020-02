Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (69/2020) Weiterer Auffahrunfall auf der A 7 - Drei LKW involviert, Vollsperrung ab Autobahndreieck Drammetal

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel Höhe Autobahndreieck (AD) Drammetal Mittwoch, 19. Februar 2020, gegen 13.00 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Am Ende des Staus, der sich am Mittwochvormittag aufgrund des LKW-Unfalls auf der A 7 bei Hann. Münden-Lutterberg ereignet hatte (siehe unsere Pressemitteilungen Nr. 66, 67 und 68 vom heutigen Tage), hat sich am Mittag gegen 13.00 Uhr kurz hinter dem AD Drammetal (Landkreis Göttingen) ein weiterer Auffahrunfall mit ebenfalls drei beteiligten LKW ereignet. Dabei wurde nach ersten Informationen ein LKW-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Die A 7 ist ab sofort bereits ab dem AD Drammetal in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt. Es wird erneut dringend empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

