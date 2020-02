Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (66/2020) Auffahrunfall auf der A 7 bei Hann. Münden - Mehrere LKW beteiligt, Erstmeldung

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel Mittwoch, 19. Februar 2020, gegen 08.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Wegen eines Auffahrunfalls mit vermutlich drei beteiligten LKW kommt es aktuell auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) zu Behinderungen.

Die Unfallstelle befindet sich ca. 1.000 Meter vor der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg in Fahrtrichtung Kassel und damit auf niedersächsischem Gebiet. Genaue Angaben zu Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Die Autobahnpolizei Göttingen ist vor Ort im Einsatz. Der Verkehr in Richtung Süden wird zurzeit einspurig an der Unfallstelle vorgeführt. Es wird empfohlen, den Streckenabschnitt über die bekannten Umleitungsrouten nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Wir berichten nach.

