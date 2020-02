Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ: (65/2020)Nachtragsmeldung zu Vollsperrung der BAB 7 ab AS Lutterberg in Rtg. Kassel nach schwerem Verkehrsunfall(64/2020) 2020-02-19 01:58 Uhr

Göttingen (ots)

Göttingen 65/2020 (ba) Die Sperrung im Bereich der AS Lutterberg in Rtg. Kassel ist aufgehoben. Es kann somit ab der AS Lutterberg wieder aufgefahren werden.

