Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (63/2020) Einbrecher stehlen Wertschrank aus Restaurant an der Weender Landstraße

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße Nacht zu Montag, 17. Februar 2020

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zu Montag (17.02.20) durch eine aufgebrochene Tür in ein Restaurant an der Weender Landstraße eingedrungen. Im Büro rissen die Täter einen an der Wand befestigten Wertschrank aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit. In dem Behältnis befand sich nach Angaben eines Verantwortlichen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Von den Einbrechern fehlt zurzeit jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

