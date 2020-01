Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schneller Ermittlungserfolg der Polizei nach Brandstiftung

Zweibrücken (ots)

Nachdem es am vergangenen Sonntag, 19.01.2020, gegen 10.00 Uhr, in Zweibrücken-Ixheim zu einem Garagen-/Pkw-Brand mit hohem Sachschaden gekommen war, musste aufgrund von ersten Zeugenangaben von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Durch intensive Ermittlungen der für Branddelikte zuständigen Kripo Pirmasens in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Zweibrücken richteten sich die Ermittlungen gegen einen 36-jährigen Tatverdächtigen aus Zweibrücken. Am 22.01.2020 wurde die Wohnung des Tatverdächtigen nach Beweismitteln durchsucht, nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken der Ermittlungsrichter einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte. Hierbei konnten Beweismittel vorgefunden und sichergestellt werden, die den bestehenden Tatverdacht gegen den 36-jähriger erhärten. Ermittlungen dauern noch an.

