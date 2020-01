Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Sprinter

Zweibrücken (ots)

Am 22.1.2020, zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurden aus einem unverschlossen abgestellten weißen Mercedes Sprinter 3 Geldbörsen entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Tschifflicker Straße. Schadenshöhe ca. 250 Euro. Die Geschädigten führten Arbeiten an einem dortigen Anwesen durch. Zeugenhinweise erbeten.

