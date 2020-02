Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte nehmen Ladendieb nach Flucht vorläufig fest

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 17. Februar 2020, haben Polizeibeamte einen 30 Jahre alten Serben vorläufig festgenommen. Ein 29 Jahre alter Ladendetektiv hatte den Mann gegen 13.45 Uhr in einem Geschäft auf der Bahnhofstraße dabei beobachtet, wie er Waren von geringem Wert in einen Beutel steckte und das Geschäft verließ, ohne sie zu bezahlen. Als der Detektiv den Mann vor dem Geschäft stellte, wehrte sich dieser körperlich und flüchtete. Nachdem Polizeibeamte die Strafanzeige in dem Geschäft aufgenommen hatten, trafen sie den Tatverdächtigen zufällig an der Ecke Ringstraße/ Sellhorststraße. Als der Mann den Streifenwagen sah, flüchtete er erneut. Unter anderem stieg er zwischenzeitlich in das Auto einer unbeteiligten Verkehrsteilnehmerin, die an einer Ampel wartete. Schließlich konnten die Beamten den Mann unter einer Brücke an der Wickingstraße in der Neustadt stellen. Da er gegenüber den Beamten angab, über keinen festen Wohnsitz in Deutschland zu verfügen, nahmen ihn die Beamten wegen Fluchtgefahr vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

