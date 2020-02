Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Gelsenkirchen (ots)

Mit Pistolen bewaffnet überfielen zwei maskierte Männer am späten Montagabend, 17. Februar, eine Tankstelle an der Polsumer Straße in Hassel und erbeuteten Bargeld. Gegen 23.30 Uhr betraten die Unbekannten den Kassenraum, bedrohten den Angestellten mit den Waffen und forderten die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein Täter ist etwa 1,75 Meter groß, zirka 20 Jahre alt und hat eine schmale Statur. Er trug ein blaues Oberteil mit Kapuze über dem Kopf gezogen, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sein Gesicht war mit einer schwarzen Maskierung verdeckt. Der andere Gesuchte ist ebenfalls etwa 1,75 Meter groß, zirka 20 Jahre alt und hat eine schmale Statur. Er hatte dicke Augenbrauen, eine weiße Maskierung, trug ein schwarzes Oberteil, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit roten Hervorhebungen an der Verse. Beide Räuber sprachen akzentfrei Deutsch. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell