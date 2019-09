POL-IZ: 190917.5 Itzehoe: Reifensätze von Fahrzeugen entwendet

Polizeidirektion Itzehoe

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte von auf einem Firmengelände in der Itzehoer Lise-Meitner-Straße geparkten Fahrzeugen Reifen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 10.00 Uhr, bis Montag, 15.45 Uhr, begaben sich Diebe auf das Gelände eines Autohauses und verschafften sich dort Zutritt zu einem umzäunten und verschlossenen Bereich. Hier bockten sie vier Seats auf und demontierten die kompletten Reifensätze. Zudem drangen die Täter jeweils über ein Fenster in das Fahrzeuginnere ein. Der angerichtete Sachschaden und der Wert des Stehlguts dürften sich auf insgesamt 20.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die ansonsten Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Auf dem Gelände eines weiteren Autohauses in der Straße Papenkamp hatten Unbekannte es auf die Beleuchtungseinrichtung eines BMWs abgesehen. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen bauen sie diese im Wert von 1.500 Euro aus und richteten zudem einen Sachschaden von 1.000 Euro an. Auch in diesem Fall bittet die Itzehoer Polizei um Zeugenhinweise.

