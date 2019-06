Polizei Salzgitter

Remlingen: Diebstahl aus Kiosk

Donnerstag, 06.06.2019, gegen 08:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter öffnete am frühen Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr unbemerkt das Verkaufsfenster eines Kiosks in Remlingen, griff vermutlich durch das Fenster ins Innere und entwendete dort die Kasse sowie Tabakwaren. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch scheitert

Donnerstag, 06.06.2019, zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Donnerstagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße zu gelangen. Dieses scheiterte offensichtlich, so dass niemand in die Räumlichkeiten gelangte. Der Schaden an der Tür wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: drei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Donnerstag, 06.06.2019, gegen 22:20 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Lindener Straße / Halberstädter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 73-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das vorfahrtberechtigte Auto eines 22-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß wurden der 22-jährige Autofahrer sowie die 73-jährige Autofahrerin und ihre 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage ausgeschaltet, die Verkehrsregelung erfolgt dann durch Verkehrszeichen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

