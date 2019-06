Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 6. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Kontrolle von 54 Motorradfahrern, fast keine Beanstandungen

Die Polizei kontrollierte am Sonntag, 02.06.2019, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr, an drei verschiedenen Stellen im Kreisgebiet, Landesstraße 615, Bundesstraße 82 sowie Kreisstraße 3, gezielt Motorradfahrer und ihre Motorräder. Insgesamt wurden 54 Fahrer und ihre Maschinen angehalten und auf technische Mängel und / oder Bauartveränderungen kontrolliert. Im Ergebnis gab es erfreulicherweise lediglich sieben geringfügige Verstöße. Hierbei handelte es sich größtenteils um das nicht Mitführen der vorgeschriebenen Papiere. Zudem wurden fünf PKW Fahrer angehalten und ebenfalls kontrolliert. Hier wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen technischer Mängel (Reifen) eingeleitet. Ein weiterer Autofahrer war ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs, so dass er ein Verwarngeld von 30,-- Euro auferlegt bekam. Die Kontrollen werden fortgeführt.

